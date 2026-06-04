Служебный автобус с пассажирами опрокинулся на Пятницком шоссе в Подмосковье

«В четверг, 4 июня, поступило сообщение о ДТП в городском округе Солнечногорск, дер. Марьино, на Пятницком шоссе. Произошло опрокидывание служебного автобуса с пассажирами. Есть пострадавшие», — сказали в ведомстве, не уточнив количество и состояние пострадавших.
Как отметили в МЧС, автодорогу не перекрывали, розлива топлива нет. К ликвидации последствий аварии привлекли 25 человек и девять единиц техники.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше