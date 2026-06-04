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Служебный автобус с пассажирами опрокинулся на Пятницком шоссе в Подмосковье

На Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск опрокинулся служебный автобус с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«В четверг, 4 июня, поступило сообщение о ДТП в городском округе Солнечногорск, дер. Марьино, на Пятницком шоссе. Произошло опрокидывание служебного автобуса с пассажирами. Есть пострадавшие», — сказали в ведомстве, не уточнив количество и состояние пострадавших.

Как отметили в МЧС, автодорогу не перекрывали, розлива топлива нет. К ликвидации последствий аварии привлекли 25 человек и девять единиц техники.

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