В Красноярском крае пьяный водитель устроил ночные гонки с полицией

4 июня стало известно, что ночью в Сосновоборске инспекторам ДПС пришлось применить оружие, чтобы остановить опасного нарушителя на дороге. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Полицейские подали сигнал водителю «Тойоты» остановиться, но тот не послушался и прибавил скорость. Автоинспекторы начали преследование. Нарушитель на большой скорости носился по городу, проезжал на красный свет и создавал опасность для людей.
Чтобы остановить лихача, полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, а потом несколько раз прицельно выстрелили по колесам. После этого иномарка остановилась, и водитель сдался. Им оказался двадцатиоднолетний местный житель. Алкотестер показал, что он пьян. Ранее молодого человека уже лишали прав за нетрезвое вождение.
Всего полицейские составили на него 34 административных протокола по разным статьям, из них двадцать девять — за проезд на красный свет. Кроме того, против него возбудили уголовное дело за повторную пьяную езду. Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Его машину изъяли и поставили на спецстоянку.