В Красноярском крае пьяный водитель устроил ночные гонки с полицией

Всего полицейские составили на него 34 административных протокола по разным статьям, из них двадцать девять — за проезд на красный свет. Кроме того, против него возбудили уголовное дело за повторную пьяную езду. Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Его машину изъяли и поставили на спецстоянку.