Уголовное дело завели после гибели матери с сыном при пожаре в Красноярском крае

4 июня следователи завели уголовное дело после гибели матери с сыном при пожаре в селе Подсопки Красноярского края. Напомним, что трагедия произошла сегодня днем на улице Новая.
По версии регионального Следственного комитета, в деревянном доме проживала женщина вместе с двумя детьми. Пожар вспыхнул в обеденное время, мать и ее сын не смогли покинуть здание. В это время старший ребенок гулял на улице.
Очаг возгорания специалисты зафиксировали на веранде. Сейчас рассматриваются несколько версий возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с электроприборами. При этом ранее в МЧС сообщили, что предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.
Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Выясняются все обстоятельства случившегося.