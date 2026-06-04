Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после гибели матери с сыном при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее сына в результате пожара.

Источник: Комсомольская правда

4 июня следователи завели уголовное дело после гибели матери с сыном при пожаре в селе Подсопки Красноярского края. Напомним, что трагедия произошла сегодня днем на улице Новая.

По версии регионального Следственного комитета, в деревянном доме проживала женщина вместе с двумя детьми. Пожар вспыхнул в обеденное время, мать и ее сын не смогли покинуть здание. В это время старший ребенок гулял на улице.

Очаг возгорания специалисты зафиксировали на веранде. Сейчас рассматриваются несколько версий возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с электроприборами. При этом ранее в МЧС сообщили, что предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Выясняются все обстоятельства случившегося.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше