СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Борисове

Генеральная прокуратура Беларуси инициировала проверку, по результатам которой управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей.