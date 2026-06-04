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СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Борисове

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Борисове, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Sputnik.by

В приемное отделение инфекционной больницы Борисовской ЦРБ 2 и 3 июня поступили 30 детей со схожими жалобами и симптомами.

Генеральная прокуратура Беларуси инициировала проверку, по результатам которой управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей.

«По этому уголовному делу создана следственная группа, из числа наиболее опытных сотрудников подразделений областного управления», — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образования. Также были изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов, назначен ряд экспертных исследований.

При проведении следственных действий дополнительно установили 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области.

«В настоящее время Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий», — отметили в комитете.

Также в СК проинформировали, что расследование уголовного дела продолжается.

СК