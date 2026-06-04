Анапу окутал невыносимый запах газа

Ранее мэр города-курорта Светлана Маслова в своих аккаунтах разъясняла причины этого явления. Она отмечала, что источником запаха является не газ. По ее словам, запах возникает из-за работ по раскачке нефтепродуктов на базе в Южной Озереевке, расположенной неподалеку от Новороссийска. При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы, но исчезает, как только меняется направление ветра.