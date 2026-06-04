Анапу окутал невыносимый запах газа

«Запах снова в городе. Аж до тошноты. Окна невозможно открыть. Кто-то отвечает за эти выбросы?» — пишет один из местных жителей. Другой пользователь сообщает: «На Ленина в районе скорой помощи невыносимо воняет».
По наблюдениям горожан, неприятный запах появляется в промежутке с 10 до 12 часов дня при юго-западном ветре.
Ранее мэр города-курорта Светлана Маслова в своих аккаунтах разъясняла причины этого явления. Она отмечала, что источником запаха является не газ. По ее словам, запах возникает из-за работ по раскачке нефтепродуктов на базе в Южной Озереевке, расположенной неподалеку от Новороссийска. При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы, но исчезает, как только меняется направление ветра.
Глава города также подчеркнула, что контроль за состоянием воздуха ведет региональное управление Роспотребнадзора. Если замеры зафиксируют превышение допустимых норм, ведомство предупредит местные власти и население для принятия необходимых мер.