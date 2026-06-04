В Крыму предупредили об уголовной ответственности за съемку бензовозов

Жителей и гостей Крыма призвали не снимать и не публиковать видео с передвижением бензовозов по автомобильным дорогам региона. Размещение таких материалов, а также указание маршрутов топливных конвоев расцениваются как содействие диверсионной деятельности врага, что предусматривает уголовную ответственность.
Поясняется, что непреднамеренные действия граждан могут привести к попаданию информации к противнику, где она будет использована против безопасности России.
Ответственность за диверсию или содействие ей наступает с 14 лет. В связи с этим гражданам рекомендовали провести беседы с детьми и объяснить им, что нельзя снимать «кружочки», фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, и выкладывать их в интернет.