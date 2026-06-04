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В Подмосковье опрокинулся автобус, есть пострадавшие

На Пятницком шоссе в Подмосковье опрокинулся служебный автобус с людьми. ДТП случилось около деревни Марьино. В ликвидации последствий аварии были задействованы 25 специалистов и 9 единиц спецтехники, включая силы МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Солнечногорском городском округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. На Пятницком шоссе опрокинулся служебный автобус с людьми, есть пострадавшие. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС России.

Авария случилась в 10:45 в районе деревни Марьино. Как сообщили спасатели, служебный автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП есть пострадавшие, их количество и состояние сейчас уточняются. Перекрывать движение по Пятницкому шоссе из-за аварии не потребовалось, движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Всего в ликвидации последствий аварии были задействованы 25 специалистов и 9 единиц спецтехники, включая силы и средства МЧС России.

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