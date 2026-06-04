В Подмосковье опрокинулся автобус, есть пострадавшие

В Солнечногорском городском округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. На Пятницком шоссе опрокинулся служебный автобус с людьми, есть пострадавшие. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС России.
Авария случилась в 10:45 в районе деревни Марьино. Как сообщили спасатели, служебный автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП есть пострадавшие, их количество и состояние сейчас уточняются. Перекрывать движение по Пятницкому шоссе из-за аварии не потребовалось, движение по трассе осуществляется в штатном режиме.
Всего в ликвидации последствий аварии были задействованы 25 специалистов и 9 единиц спецтехники, включая силы и средства МЧС России.