В Волжском новое дело об изъятом имуществе экс-судей Траховых рассмотрят в открытом режиме

Так, МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея указало, что Рустем Трахов после обращения имущества его семьи в доход государства использует его незаконно. Федеральный орган требует освободить эти объекты и взыскать с Трахова за их фактическое использование задолженность в размере 326 109 рублей.