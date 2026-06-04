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Три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске

В Новосибирске произошел взрыв газа в кафе на улице Большевистской. В результате инцидента пострадали три человека, среди которых есть подросток. Всех раненых экстренно доставили в ожоговый центр Новосибирской областной клинической больницы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске три человека, включая подростка, пострадали в результате взрыва газа в кафе на улице Большевистской. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Пострадавших экстренно эвакуировали в ожоговый центр Новосибирской областной клинической больницы. Как уточнил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу Минздрава.