В Воронеже студентка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Ну, а дальше все развивалось по классике жанра — девушку поочередно атаковали представители ряда ведомств, после чего она послушно сняла сбережения, сложила наличные в коробку и передала их курьеру для сохранности. Суммарно лишилась почти 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».