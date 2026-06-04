Волгоградец попал в больницу после дорожного конфликта

В конце мая 37-летний автомобилист едва не попал в аварию из-за неосторожного маневра девушки. Не стерпев обиды, мужчина погнался за машину и нагнал ее уже во дворе. При встрече с «обидчицей» и ее 32-летним спутником волгоградец сначала вызвал полицию, которую решил дожидаться лично, а после начал в грубой форме высказывать свои претензии по поводу стиля вождения.