СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка на питбайке в Подмосковье

По данным следствия, 3 июня на территории закрытого коттеджного поселка 11-летний подросток решил покатать на питбайке трехлетнего ребенка. Во время движения юный водитель не справился с управлением, и дети наехали на уличный турник. От тяжелых травм, полученных при падении с мотоцикла, трехлетний мальчик скончался на месте происшествия.