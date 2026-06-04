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СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка на питбайке в Подмосковье

В Домодедове СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего мальчика на питбайке. За рулем находился 11-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в турник.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в результате ДТП с питбайком в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 3 июня на территории закрытого коттеджного поселка 11-летний подросток решил покатать на питбайке трехлетнего ребенка. Во время движения юный водитель не справился с управлением, и дети наехали на уличный турник. От тяжелых травм, полученных при падении с мотоцикла, трехлетний мальчик скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему», — пояснили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Домодедовской городской прокуратуры. В Надзорном ведомстве обратились к родителям с напоминанием о том, что управление мототехникой детьми, не имеющими водительских прав и навыков, чрезвычайно опасно.

СК