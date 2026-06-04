СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка на питбайке в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в результате ДТП с питбайком в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 3 июня на территории закрытого коттеджного поселка 11-летний подросток решил покатать на питбайке трехлетнего ребенка. Во время движения юный водитель не справился с управлением, и дети наехали на уличный турник. От тяжелых травм, полученных при падении с мотоцикла, трехлетний мальчик скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему», — пояснили в ведомстве.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Домодедовской городской прокуратуры. В Надзорном ведомстве обратились к родителям с напоминанием о том, что управление мототехникой детьми, не имеющими водительских прав и навыков, чрезвычайно опасно.