Медики извлекли огромный ком проглоченных волос из желудка 18-летней нижегородки

Врачи городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода успешно извлекли из желудка 18-летней девушки ком проглоченных волос, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Выяснилось, что после перенесенного стресса девушка постоянно жевала свои волосы. Они попадали в желудок, где из них постепенно формировался ком.
«Избавиться от него можно только хирургическим путем, что успешно и выполнено. Работали хирурги 2-го хирургического отделения ГКБ № 5 Михаил Сидоров и Илья Рева», — отметил Никонов.
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