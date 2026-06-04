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Медики извлекли огромный ком проглоченных волос из желудка 18-летней нижегородки

Девушка регулярно жевала свои волосы на фоне стресса.

Врачи городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода успешно извлекли из желудка 18-летней девушки ком проглоченных волос, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Выяснилось, что после перенесенного стресса девушка постоянно жевала свои волосы. Они попадали в желудок, где из них постепенно формировался ком.

«Избавиться от него можно только хирургическим путем, что успешно и выполнено. Работали хирурги 2-го хирургического отделения ГКБ № 5 Михаил Сидоров и Илья Рева», — отметил Никонов.

Ранее мы писали, как нижегородских детей спасли от проглоченной батарейки, монеты и маникюрной фрезы.