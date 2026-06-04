Суд ужесточил наказание капитану затонувшего у Кабардинки сухогруза

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу капитана сухогруза «Seamark» Бахмана Багирова, признанного виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека.
Ранее Геленджикский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Суд установил, что в феврале 2023 года сухогруз следовал из турецкого порта Искендерун в Новороссийск с грузом карбоната кальция. Во время стоянки на якоре в районе Кабардинки экипаж получил предупреждение о приближении шторма. Однако капитан не принял необходимых мер для обеспечения безопасности судна и не вывел его в дрейф.
В результате сильного шторма сухогруз затонул. Крушение привело к гибели второго помощника капитана, нанесло ущерб акватории Черного моря и причинило материальные убытки владельцу судна.
Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия Краснодарского краевого суда дополнила приговор. Помимо основного наказания, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, сроком на два года.
Решение суда вступило в законную силу.