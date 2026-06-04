Суд ужесточил наказание капитану затонувшего у Кабардинки сухогруза

Суд установил, что в феврале 2023 года сухогруз следовал из турецкого порта Искендерун в Новороссийск с грузом карбоната кальция. Во время стоянки на якоре в районе Кабардинки экипаж получил предупреждение о приближении шторма. Однако капитан не принял необходимых мер для обеспечения безопасности судна и не вывел его в дрейф.