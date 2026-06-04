Жителя Черкесска поймали на теракте на железной дороге в Нижнем Новгороде

Установлено, что парень получил в мессенджере подробную инструкцию по изготовлению горючей смеси и совершил поджог в вечернее время. Следователи Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.