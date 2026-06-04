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Жителя Черкесска поймали на теракте на железной дороге в Нижнем Новгороде

Молодой человек поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя по инструкции из мессенджера, теперь ему грозит до 20 лет колонии.

В Нижнем Новгороде сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении террористического акта на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Дымящийся релейный шкаф на перегоне Починки — Варя Горьковской железной дороги обнаружили работники транспортной организации. Прибывшие на место полицейские изъяли следы горюче-смазочных материалов и другие улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержали злоумышленника — им оказался 24-летний житель Черкесска.

Установлено, что парень получил в мессенджере подробную инструкцию по изготовлению горючей смеси и совершил поджог в вечернее время. Следователи Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что контрафактный табак на 10 млн рублей изъяли у жителей Дзержинска.