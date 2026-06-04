В Томске двоих мужчин осудили за ограбление на 363 млн рублей

Преступление было совершено еще в октябре 2021 года. Как установило следствие, один из подсудимых подкараулил жертву в подъезде жилого дома, под угрозой пистолета надел на мужчину наручники и ворвался в его квартиру. Вскоре к нему присоединился сообщник. Совместно они заставили потерпевшего зайти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 85 биткоинов. Чтобы жертва не смогла оперативно обратиться в полицию, злоумышленники забрали его паспорта, телефоны и жесткие диски, а охранять потерпевшего на весь день оставили третьего соучастника. Помимо разбоя и похищения документов, одного из фигурантов признали виновным в незаконном хранении боеприпасов — при задержании у него нашли патроны к пистолету.