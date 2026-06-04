В Томске двоих мужчин осудили за ограбление на 363 млн рублей

В Томске вынесли приговор двум местным жителям, которые напали на знакомого и отобрали у него биткоины на сотни миллионов рублей. Один из фигурантов получил 9,5 лет колонии строгого режима, второй — 8 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Преступление было совершено еще в октябре 2021 года. Как установило следствие, один из подсудимых подкараулил жертву в подъезде жилого дома, под угрозой пистолета надел на мужчину наручники и ворвался в его квартиру. Вскоре к нему присоединился сообщник. Совместно они заставили потерпевшего зайти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 85 биткоинов. Чтобы жертва не смогла оперативно обратиться в полицию, злоумышленники забрали его паспорта, телефоны и жесткие диски, а охранять потерпевшего на весь день оставили третьего соучастника. Помимо разбоя и похищения документов, одного из фигурантов признали виновным в незаконном хранении боеприпасов — при задержании у него нашли патроны к пистолету.
Суд признал мужчин виновными в разбое, незаконном хранении боеприпасов и похищении паспорта. Один из налетчиков проведет в колонии строгого режима 9,5 года, второй — 8 лет. Также суд обязал их полностью возместить ущерб в 363 миллиона рублей. Чтобы гарантировать выплаты, под арестом оставили 10 объектов недвижимости в Анапе, которые один из фигурантов купил после преступления.
«В отношении третьего соучастника, который скрылся и находится в межгосударственном розыске, ранее вынесен заочный приговор», — добавили в ведомстве.