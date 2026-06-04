Бывший следователь назвал криминальную деталь в исчезновении Усольцевых

Эксперт также рассказал, что в его практике были случаи, когда поиски пропавших людей заканчивались трагически. Так, однажды сотрудники полиции и волонтеры более суток искали пропавшего мальчика, которого впоследствии нашли погибшим в лесу недалеко от населенного пункта. Позже выяснилось, что ребенок стал жертвой убийцы.