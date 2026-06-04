Бывший следователь назвал криминальную деталь в исчезновении Усольцевых

Версия о добровольном исчезновении семьи Усольцевых выглядит маловероятной, скорее речь может идти о похищении или несчастном случае, рассказал «РГ» адвокат по уголовным делам, полковник юстиции в отставке и бывший следователь Максим Девятьяров.
«По моему мнению, версия о добровольном исчезновении, побеге является наименее реалистичной. Об этом свидетельствует тот факт, что в автомобиле семьи обнаружены личные вещи и крупная сумма наличных денег», — отметил эксперт.
По его словам, более вероятными выглядят версии, связанные с возможным преступлением или несчастным случаем.
Девятьяров обратил внимание, что Красноярский край отличается большими лесными массивами и многочисленными водоемами, где регулярно теряются люди. При этом наличие в семье пятилетнего ребенка, по мнению эксперта, существенно осложняет сценарий добровольного ухода или длительного самостоятельного передвижения.
Отдельные вопросы, по словам бывшего следователя, вызывает и ситуация с мобильным телефоном главы семьи Сергея Усольцева. Как отметил Девятьяров, номер, который связан с банковскими счетами и государственными контрактами, по данным свидетелей, периодически появляется в сети, а затем вновь становится недоступным.
Во второй половине мая в СК сообщали, что после пропажи телефоны Усольцевых проверяли на предмет последнего сигнала. По данным следователей, сейчас мобильные неактивны.
Эксперт также рассказал, что в его практике были случаи, когда поиски пропавших людей заканчивались трагически. Так, однажды сотрудники полиции и волонтеры более суток искали пропавшего мальчика, которого впоследствии нашли погибшим в лесу недалеко от населенного пункта. Позже выяснилось, что ребенок стал жертвой убийцы.
По словам Девятьярова, возбужденное по факту исчезновения Усольцевых уголовное дело не будет прекращено в ближайшее время. Он напомнил, что Следственный комитет расследует дело по статье об убийстве двух и более лиц.
По мнению эксперта, с учетом общественного резонанса сроки следствия, вероятнее всего, будут продлеваться. Даже если расследование будет приостановлено после проведения всех необходимых следственных действий, его смогут возобновить при появлении новых обстоятельств или доказательств.
Кроме того, адвокат напомнил, что для особо тяжких преступлений срок давности составляет 15 лет. По его мнению, до тех пор, пока не будет установлена судьба семьи Усольцевых, дело останется на особом контроле руководства Следственного комитета.
Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, пятилетняя дочь Арина и их пес породы корги пропали в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. 28 сентября они отправились в поход в районе Манской петли и поселка Кутурчин. С тех пор о местонахождении семьи ничего не известно.
После исчезновения были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Поиски семьи продолжаются.