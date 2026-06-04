Глава ЛНР Пасечник сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому поезду

В Новоайдарском округе ЛНР под удар украинских войск попал пригородный поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку. На момент атаки в вагонах ехали 13 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал.