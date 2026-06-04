Глава ЛНР Пасечник сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому поезду

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому пригородному поезду в Луганской Народной Республике. В момент атаки в вагонах находились люди, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в месседжере «Макс».
«В Новоайдарском муниципальном округе вооруженные формирования Украины нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров», — написал Пасечник.
По словам главы республики, людей оперативно эвакуировали из опасной зоны, благодаря быстрым действиям служб обошлось без жертв и пострадавших.
В настоящее время движение на данном участке железной дороги возобновлено.