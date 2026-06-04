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Глава ЛНР Пасечник сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому поезду

В Новоайдарском округе ЛНР под удар украинских войск попал пригородный поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку. На момент атаки в вагонах ехали 13 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому пригородному поезду в Луганской Народной Республике. В момент атаки в вагонах находились люди, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в месседжере «Макс».

«В Новоайдарском муниципальном округе вооруженные формирования Украины нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров», — написал Пасечник.

По словам главы республики, людей оперативно эвакуировали из опасной зоны, благодаря быстрым действиям служб обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время движение на данном участке железной дороги возобновлено.

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