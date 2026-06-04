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РИКЗ выявил случаи размещения заданий ЦТ в интернете

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Были выявлены единичные случаи размещения заданий централизованного тестирования в интернете и Telegram-каналах, сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Дмитрий Миронов.

Источник: Sputnik.by

По его словам, уже удалось установить личности тех, кто выложил задания.

«РИКЗ совместно с компетентными органами установил личности всех, кто разместил эти материалы. Также выявлены организаторы Telegram-каналов и чатов, вбрасывающие недостоверную информацию и ответы в период проведения ЦТ», — цитирует Миронова агентство БелТА.

Он напомнил, что для тех, кто использует шпаргалки, мобильные телефоны, обращается за помощью к третьим лицам в пунктах проведения ЦТ, в том числе в санитарных комнатах, предусмотрено удаление с экзамена. Также все результаты тестов аннулируются.

Заключительный день централизованного тестирования пройдет 5 июня.

Абитуриенты смогут сдать химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. На тестирование нужно взять с собой паспорт (документ, удостоверяющий личность) и пропуск, гелевую или капиллярную ручку только с черными чернилами, а также простой калькулятор — но только на итоговые испытания по физике или химии.

Во время проведения ЦТ запрещено разговаривать, списывать, подсказывать, меняться местами. Также нельзя фотографировать задания, трогать бланк после команды «время вышло» и забирать тесты и черновики с собой.