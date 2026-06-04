РИКЗ выявил случаи размещения заданий ЦТ в интернете

Абитуриенты смогут сдать химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. На тестирование нужно взять с собой паспорт (документ, удостоверяющий личность) и пропуск, гелевую или капиллярную ручку только с черными чернилами, а также простой калькулятор — но только на итоговые испытания по физике или химии.