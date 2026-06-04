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Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Водителей призывают воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций Севастополя, такая парковка создает аварийные ситуации. Соответствующее обращение опубликовала Госавтоинспекция города в своем МАКС.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время на подъездах к автозаправочным станциям фиксируется значительное количество транспортных средств, многие водители оставляют свои машины в нарушение правил дорожного движения, что приводит к возникновению аварийно-опасных ситуаций и заторов», — констатировали в ведомстве.

В этой связи Госавтоинспекция призывает автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно правоохранители напоминают, где запрещена парковка:

— в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее трех метров;

— на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними;

— на проезжей части вблизи опасных поворотов;

— на пересечении проезжих частей и ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части;

— ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси;

— в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение других автомобилей;

— на направляющих островках и островках безопасности.

За нарушение правил остановки или стоянки предусмотрена административная ответственность, напомнили в ведомстве и призвали водителей проявить сознательность, не рисковать своей безопасностью и благополучием других участников дорожного движения.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.

В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС «ТЭС».

Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

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