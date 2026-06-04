Петербуржец арестован за убийство нерожденного ребенка

В результате пострадавшая получила проникающее ранение брюшной полости и матки. У плода зафиксирована резаная рана голени. Телесные повреждения повлекли антенатальную гибель ребенка (внутриутробная смерть эмбриона. — «Ъ») и внутрибрюшное кровотечение у женщины, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.