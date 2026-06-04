Мать с сыном спасли семью из задымлённого дома

«Муж, когда узнал о том, что случилось, сказал, что мы герои, — вспоминает Олеся. — Он сейчас находится на вахте, приедет только через две недели. В тот момент, конечно, было страшно: и во время происходящего, и после, и за малышей, и за своего ребёнка. Но мы не могли поступить по-другому. Я сейчас разговариваю с вами и смотрю на этот дом: не дай Бог, что-то случилось бы тогда — как потом с этим жить? Конечно, я горжусь, что сын не испугался, не достал телефон и не начал снимать, а активно помогал наравне со взрослыми».