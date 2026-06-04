Мать с сыном спасли семью из задымлённого дома

Заехала домой попить кофе — и вместе с сыном спасла троих людей. Олеся Чутова из Канска Красноярского края до сих пор с содроганием вспоминает 14 мая, когда услышала душераздирающие крики из дома неподалёку. Не медля ни минуты, женщина и её 16-летний сын Кирилл Царулица поспешили на помощь.
Дом дымился, а внутри, в кухне, где на включенной плите тлели вещи, находились малыши двух и трёх лет — их мама не могла попасть в комнату из-за закрытой изнутри двери. Корреспондент krsk.aif.ru пообщалась с Олесей и Кириллом и узнала, как им удалось спасти семью из запертого дома.
Скорее на помощь.
«Мы живём в пятиэтажке, буквально в десяти метрах от которой начинается частный сектор, — рассказывает Олеся. — Тепло было, окна открыты. Сижу, пью кофе и слышу, кто-то кричит: “Помогите, у меня дети умирают!”. Я на балкон вышла: тишина, люди ходят, никакой паники. Подумала, что показалось. Зашла в квартиру и снова услышала крики — и, похоже, из дома, который ближе к нам находится».
Женщина не стала медлить, тут же набрала 112 и вместе с сыном побежала на шум. Из окна дома валил сизый дым. Хозяйка кричала, что начался пожар, а эвакуироваться они не могут — заперты.
Олеся ещё раз позвонила в 112, после чего попыталась попасть на территорию участка. Калитка не поддавалась, подручные средства не помогали. Проходящий мимо мужчина, узнав, что в доме беда, сбегал за инструментом, и им с Кириллом удалось проделать отверстие в заборе.
Попав на территорию, нашли вход в дом — но железная дверь оказалась запертой изнутри. Последней надеждой на спасение оставались окна.
Успеть до трагедии.
Подбежав к окну кухни, Олеся с Кириллом увидели маленькую форточку. Толкнули — поддалась.
«Видимости — ноль. Слышно только детский крик и какой-то стук. Зовём малышей, не слышат. Кирилл в форточку по пояс залез и на его звонкий голос ребятишки пошли. Он их и вытащил, — вспоминает женщина. — Дети были раздеты и тряслись: то ли от страха, то ли от холода. Мы укутали их в свою одежду и передали подоспевшим медикам».
Подъехавшим пожарным Олеся и Кирилл показали, где находится дверь и рассказали, что внутри дома женщина, которая не может выйти. Сотрудники МЧС помогли эвакуироваться маме малышей и сообщили: дети сами закрылись на кухне и включили четыре конфорки плиты, на которой лежало то ли одеяло, то ли ватная куртка. Ткань начала тлеть и задымилась.
Вечером Кириллу стало нехорошо. Сначала подумали — переволновался. Юноша принял таблетку от головной боли и лёг спать. А утром, когда Олеся разбудила его, вновь пожаловался на плохое самочувствие. Семья обратилась в больницу и подростка госпитализировали с отравлением угарным газом.
Пригласили работать в полиции.
Сейчас жизням оказавшихся в задымлённой комнате детей и Кирилла ничего не угрожает.
«Я даже не могу описать свои чувства в момент, когда пытался достать малышей — просто делал то, что должен был. Понимал, что нужно срочно действовать. Не было даже мысли уйти, бросить их, — вспоминает юноша. — Я в принципе не ожидал, что могу быть способен на спасение людей».
Друзья, узнав о героизме товарища, очень хвалили его и ставили в пример остальным. В полиции подростку вручили благодарственное письмо за проявленную самоотверженность, активную гражданскую сознательность в спасении и обеспечении безопасности человеческой жизни.
«Благодарим Кирилла за его самоотверженность, ведь даже не каждый взрослый найдёт в себе силы броситься на помощь в подобных обстоятельствах. В будущем мы были бы рады видеть его в рядах сотрудников нашего отдела — те человеческие качества, которые он проявил, без раздумий забравшись в дымящий дом, очень ценны», — сказал майор Денис Курпас, поблагодарив Олесю за то, что воспитала сына таким отзывчивым и неравнодушным к чужой беде.
Для мамы и сына провели экскурсию в ведомственный музей и организовали чаепитие.
Помогал, а не снимал на телефон.
Свяжет ли Кирилл судьбу со службой в правоохранительных органах, покажет время. Сейчас подросток учится в техникуме на электрика и после его окончания хочет работать по специальности — но не исключает, что в будущем может рассмотреть и другие профессии.
Юноша рассказал, что недавно увлёкся чтением и с интересом исследует мир художественной и научной литературы.
«Муж, когда узнал о том, что случилось, сказал, что мы герои, — вспоминает Олеся. — Он сейчас находится на вахте, приедет только через две недели. В тот момент, конечно, было страшно: и во время происходящего, и после, и за малышей, и за своего ребёнка. Но мы не могли поступить по-другому. Я сейчас разговариваю с вами и смотрю на этот дом: не дай Бог, что-то случилось бы тогда — как потом с этим жить? Конечно, я горжусь, что сын не испугался, не достал телефон и не начал снимать, а активно помогал наравне со взрослыми».