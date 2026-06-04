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В Крыму отменили поезд Евпатория — Санкт-Петербург

В Крыму отменили поезд № 180 Евпатория — Санкт-Петербург, который должен был отправиться сегодня. Пассажиров, купивших билеты, доставят автобусами в Симферополь, откуда они смогут уехать. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Российская газета

«По указанию владельца инфраструктуры, поезд “Таврия” № 180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменяется», — говорится в сообщении.

Пассажиров, купивших билеты на этот поезд, автобусами доставят в Симферополь, где они смогут пересесть на поезд № 068 Симферополь — Москва. Планируемое отправление поезда — 19.50.

Автобусы будут ждать в Евпатории на привокзальной площади. Отправление — в 17.00. Добраться до Симферополя можно и самостоятельно. С билетами рекомендуется обращаться к проводникам любого вагона.

Для пассажиров, следующих до Санкт-Петербурга, на станции Придача (Воронеж-Южный) будет организована пересадка на другой поезд.

Минувшей ночью в Крыму приостанавливали движение поездов дальнего следования по соображениям безопасности. Пассажиров пришлось эвакуировать из-за угрозы атаки БПЛА. Утром стало известно, что ВСУ атаковали пригородный поезд Азовское — Керчь, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения.

Примерно до 10:00 в Крыму приостановили движение всех пригородных поездов, затем оно частично возобновилось, за исключением направления Симферополь — Евпатория. По последним данным, пригородные поезда на маршруте Евпатория — Симферополь и Евпатория — Севастополь, а также обратно, следуют только до станции Остряково. Далее необходимо совершить пересадку.

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