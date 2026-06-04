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Лжеконсул Израиля оформлял липовые визы в кальянной на Рубинштейна

Все деньги за несуществующие визы придется вернуть.

Источник: Комсомольская правда

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам колонии общего режима мошенника, который обманывал доверчивых посетителей кальянной на улице Рубинштейна. Он представлялся сотрудником консульства Израиля и обещал оформить шенгенские визы. На самом деле сделать он ничего не мог.

Знакомства с жертвами происходили только в одном заведении. Мошенник убеждал людей, что у него есть нужные связи, и брал деньги за свои «услуги». С августа по октябрь 2024 года он получил от четверых потерпевших больше 1 млн рублей.

— Один из обманутых перевел ему 16 раз в общей сложности более 418 тысяч рублей. Другой — четыре перевода на 184,5 тысячи рублей. Третий — два перевода на 85,5 тысячи рублей. Четвертый — 18 переводов на 432,7 тысячи рублей, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Суд признал мужчину виновным по нескольким эпизодам мошенничества. Ему назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — с осужденного взыщут почти 1,1 млн рублей.

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