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ГПК: на границе с Латвией обнаружен труп беженца

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Белорусские пограничники во вторник обнаружили на латвийской границе труп беженца, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве уточнили, что тело иностранца арабской внешности нашли в Браславском районе (Витебская область).

«Оно находилось в лесополосе в пятидесяти метрах от белорусско-латвийской границы. Пограничники выявили следы волочения от европейского погранзабора в сторону места нахождения погибшего», — говорится в сообщении.

Также пограничники республики обнаружили, что спираль Бруно, которая ранее перекрывала калитку для животных, была демонтирована. Об этом свидетельствуют обрезки «колючки».

Пограничники вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра тела выявили следы побоев и применения электрошокера. Документы и телефон у иностранца не обнаружены.

Это не первый случай, когда белорусские пограничники находят на границе тело беженца. Силовики сопредельных с Беларусью стран жестоко обращаются с беженцами, некоторые в результате погибают.

Предыдущий труп нашли в октябре 2025-го около забора с Латвией. Всего на границе республики со странами Евросоюза обнаружили 79 погибших беженцев.

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