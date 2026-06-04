ГПК: на границе с Латвией обнаружен труп беженца

В ведомстве уточнили, что тело иностранца арабской внешности нашли в Браславском районе (Витебская область).
«Оно находилось в лесополосе в пятидесяти метрах от белорусско-латвийской границы. Пограничники выявили следы волочения от европейского погранзабора в сторону места нахождения погибшего», — говорится в сообщении.
Также пограничники республики обнаружили, что спираль Бруно, которая ранее перекрывала калитку для животных, была демонтирована. Об этом свидетельствуют обрезки «колючки».
Пограничники вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра тела выявили следы побоев и применения электрошокера. Документы и телефон у иностранца не обнаружены.
Это не первый случай, когда белорусские пограничники находят на границе тело беженца. Силовики сопредельных с Беларусью стран жестоко обращаются с беженцами, некоторые в результате погибают.
Предыдущий труп нашли в октябре 2025-го около забора с Латвией. Всего на границе республики со странами Евросоюза обнаружили 79 погибших беженцев.