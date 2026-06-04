Осужденный свердловский экс-министр Николай Смирнов нашел новую работу

Напомним, Николаю Смирнову вынесли приговор по делу о получении взятки. Как полагает следствие, он вместе с двумя заместителями с помощью посредника получил более 4,4 миллионов рублей. Деньги предназначались за покровительство при заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Из общей суммы Николай Смирнов получил более 980 тысяч рублей.