Дорожный конфликт обернулся тяжкими травмами и уголовным делом в Волгограде

Обидчицу он настиг у самого дома. Водитель решил вызвать правоохранителей и дождаться из приезда. А тем временем стал в грубой форме высказывать претензии по поводу ситуации на дороге. Однако за девушку вступился ее приятель, который находился на пассажирском сиденье.