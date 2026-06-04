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Дорожный конфликт обернулся тяжкими травмами и уголовным делом в Волгограде

Все началось с того, что девушка-водитель «подрезала» 37-летнего мужчину. Тот решил догнать дерзкую автоледи и высказать ей свое недовольство.

Аварийная ситуация на дороге окончилась конфликтом, а ссора между двумя мужчинами — тяжкими травмами для одного и уголовным делом для другого.

Все началось с того, что девушка-водитель «подрезала» 37-летнего мужчину. Тот решил догнать дерзкую автоледи и высказать ей свое недовольство.

Обидчицу он настиг у самого дома. Водитель решил вызвать правоохранителей и дождаться из приезда. А тем временем стал в грубой форме высказывать претензии по поводу ситуации на дороге. Однако за девушку вступился ее приятель, который находился на пассажирском сиденье.

«Словесной перепалкой дело не закончилось: 32-летний пассажир нанес оппоненту несколько ударов. Тогда второй мужчина вернулся к своему автомобилю, достал пневматический пистолет и стал угрожать убийством участникам инцидента», — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Однако некоторое время спустя ему стало совсем худо. Он вызвал бригаду медиков, которая доставила его в больницу. А уже ее сотрудники сообщили в полицию, что к ним поступил пациент с тупой травмой грудной клетки, закрытым переломом ребер и левостороннем пневмотораксом.

В настоящее время один спорщик остается в медучреждении, а в отношении второго возбуждено уголовно дело. Он остается под домашним арестом. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее виновник в смерти волжанина лишился авто за долги перед семьей погибшего.