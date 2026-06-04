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Подвалы многоквартирных домов в Сочи готовят под укрытия

В Сочи расчищают цокольные этажи многоэтажек от хлама и мусора.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжают работы по расчистке подвалов и цоколей в многоквартирных домах. Главная цель — привести их в соответствие с санитарными и противопожарными нормами, а также обеспечить безопасность жителей.

Одним из примеров активной работы стал Хостинский район. Накануне коммунальщики привели в порядок подвал многоэтажки на улице Шоссейной, откуда совместными усилиями вывезли около восьми кубометров строительного и бытового мусора.

В очистке задействованы не только сотрудники управляющих компаний и районных администраций, но и представители органов ТОС, а также сами жильцы. Всего в Хостинском районе привели в надлежащее состояние подвалы более чем в 70 многоэтажках.

«Данная работа будет продолжена, — отметил глава администрации Хостинского района Сочи Иван Савин. — На всех домах, где очищены подвалы имеется табличка с указанием, что подвальное помещение может использоваться в качестве укрытия при необходимости».

В администрации Сочи напомнили, что согласно Правилам противопожарного режима в РФ, использовать подвалы, цоколи и чердаки для обустройства личных кладовых, мастерских или складов категорически запрещено.

Загромождение этих зон личными вещами и мебелью является серьезным нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Кроме того, заваленные хламом проходы блокируют доступ сотрудникам экстренных служб к общедомовым инженерным коммуникациям в случае коммунальных аварий или других чрезвычайных ситуаций.