Подвалы многоквартирных домов в Сочи готовят под укрытия

В Сочи продолжают работы по расчистке подвалов и цоколей в многоквартирных домах. Главная цель — привести их в соответствие с санитарными и противопожарными нормами, а также обеспечить безопасность жителей.
Одним из примеров активной работы стал Хостинский район. Накануне коммунальщики привели в порядок подвал многоэтажки на улице Шоссейной, откуда совместными усилиями вывезли около восьми кубометров строительного и бытового мусора.
В очистке задействованы не только сотрудники управляющих компаний и районных администраций, но и представители органов ТОС, а также сами жильцы. Всего в Хостинском районе привели в надлежащее состояние подвалы более чем в 70 многоэтажках.
«Данная работа будет продолжена, — отметил глава администрации Хостинского района Сочи Иван Савин. — На всех домах, где очищены подвалы имеется табличка с указанием, что подвальное помещение может использоваться в качестве укрытия при необходимости».
В администрации Сочи напомнили, что согласно Правилам противопожарного режима в РФ, использовать подвалы, цоколи и чердаки для обустройства личных кладовых, мастерских или складов категорически запрещено.
Загромождение этих зон личными вещами и мебелью является серьезным нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Кроме того, заваленные хламом проходы блокируют доступ сотрудникам экстренных служб к общедомовым инженерным коммуникациям в случае коммунальных аварий или других чрезвычайных ситуаций.