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Суд отложил заседание по иску к экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга сделал перерыв до 24 июня в рассмотрении иска об изъятии имущества у заочно арестованного бывшего замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайды, среди ответчиков которого — экс-глава Дегтярска Вадим Пильников, сообщили РИА Новости в приемной суда.

Источник: РИА Новости

Как ранее рассказывали журналистам в объединенной пресс-службе судов региона, в производстве Октябрьского районного суда Екатеринбурга находится гражданское дело по иску в интересах РФ об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Отмечалось, что прокуратура требует изъять со счетом в доход государства более 500 миллионов рублей, полученных неправомерным путем.

Ответчиками по иску выступают пять юридических лиц и 17 физических лиц, среди которых — заочно арестованный и объявленный в розыск за посредничество во взяточничестве бывший замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, экс-глава Дегтярска Вадим Пильников, осужденный на 8 лет колонии за взятки, и его бывший заместитель Виктор Солдатов, приговоренный судом к условному сроку за посредничество во взяточничестве.

Судя по карточке дела, участником в качестве третьего лица является горадминистрация Дегтярска. Рассмотрение гражданского дела началось в четверг, суд уже наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечительных мер.

«Объявлен перерыв до 24 июня», — сказал собеседник агентства, уточнив, что заседание проходит в открытом режиме.