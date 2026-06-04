Суд отложил заседание по иску к экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

Ответчиками по иску выступают пять юридических лиц и 17 физических лиц, среди которых — заочно арестованный и объявленный в розыск за посредничество во взяточничестве бывший замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, экс-глава Дегтярска Вадим Пильников, осужденный на 8 лет колонии за взятки, и его бывший заместитель Виктор Солдатов, приговоренный судом к условному сроку за посредничество во взяточничестве.