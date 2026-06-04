Под Волгоградом дровосеку грозит 7 лет колонии за вырубку в лесничестве 17 акаций

В Волгоградской области перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений предстанет местный житель, который вырубил 17 деревьев белой акации на территории участка СГБУ ВО «Калачевское лесничество». Мужчина решил таким образом бесплатно заготовить себе дрова, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.