Суд в Екатеринбурга оштрафовал уральца за пост с окровавленным Сталиным

Его признали виновным в реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).
Согласно версии следствия, он опубликовал в одном из telegram-каналов фотографию с окровавленным Сталиным на фоне пятиконечной звезды. Вину он признал частично.
Свердловский областной суд назначил 19-летнему Станиславу Кайгородову 45 тыс. руб. штрафа за публикацию поста с видоизмененным Сталиным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Его признали виновным в реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).
Согласно версии следствия, он опубликовал в одном из telegram-каналов фотографию с окровавленным Сталиным на фоне пятиконечной звезды. Вину он признал частично.