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Суд в Екатеринбурга оштрафовал уральца за пост с окровавленным Сталиным

Свердловский областной суд назначил 19-летнему Станиславу Кайгородову 45 тыс. руб. штрафа за публикацию поста с видоизмененным Сталиным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Его признали виновным в реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).

Согласно версии следствия, он опубликовал в одном из telegram-каналов фотографию с окровавленным Сталиным на фоне пятиконечной звезды. Вину он признал частично.