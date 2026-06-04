Жителя Самары приговорили к сроку за съемку объектов ТЭК для ударов БПЛА

Подсудимый 1990 года рождения был задержан оперативниками ФСБ в феврале 2025 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание деятельности проукраинских террористических организаций).
«Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
В ходе суде было установлено, что самарец инициативно вступил в контакт и в поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя ему фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками, добавили в управлении федеральной службы безопасности. Кроме того, он признан виновным за разжигание протестных настроений против безопасности РФ в интернете.