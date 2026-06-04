Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Самары приговорили к сроку за съемку объектов ТЭК для ударов БПЛА

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости. Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене за съемку в интересах Украины объектов ТЭК для последующих ударов по ним беспилотниками, сообщает региональное УФСБ.

Источник: РИА Новости

Подсудимый 1990 года рождения был задержан оперативниками ФСБ в феврале 2025 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание деятельности проукраинских террористических организаций).

«Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В ходе суде было установлено, что самарец инициативно вступил в контакт и в поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя ему фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками, добавили в управлении федеральной службы безопасности. Кроме того, он признан виновным за разжигание протестных настроений против безопасности РФ в интернете.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше