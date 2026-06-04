Ревнивый воронежец едва не убил ухажера соседки

29 мая на улице Артамонова в Воронеже повздорили двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
55-летний подозреваемый приревновал свою новую знакомую к соседу. В ходе словесной перепалки он ударил молотком по голове 44-летнего оппонента. Потерпевшего на «скорой» увезли в больницу. Врачи диагностировали перелом лобной кости.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Помещенному в СИЗО подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.