Четверых жителей Волгограда осудили за вымогательство 70 тысяч

Суд установил, что с сентября по октябрь 2024 года Сергей Т., Рабадан А., Александр М. и Владимир Ш. действовали организованной группой. Подсудимые, пользуясь конфликтом с потерпевшими, систематически требовали деньги под угрозой насилия. Также зафиксированы дополнительные эпизоды: применение физического насилия к одному из потерпевших и попытка завладеть автомобилем ВАЗ 2112 стоимостью 190 900 рублей. Кроме того, у родственницы одного из потерпевших требовали еще 30 000 рублей.