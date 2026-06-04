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Четверых жителей Волгограда осудили за вымогательство 70 тысяч

Решение вынес Красноармейский районный суд.

В Волгограде Красноармейский районный суд вынес приговор четырем местным жителям, признанным виновными в серии преступлений. Речь идет о вымогательстве денежных средств у трех потерпевших на сумму 70 000 рублей.

Суд установил, что с сентября по октябрь 2024 года Сергей Т., Рабадан А., Александр М. и Владимир Ш. действовали организованной группой. Подсудимые, пользуясь конфликтом с потерпевшими, систематически требовали деньги под угрозой насилия. Также зафиксированы дополнительные эпизоды: применение физического насилия к одному из потерпевших и попытка завладеть автомобилем ВАЗ 2112 стоимостью 190 900 рублей. Кроме того, у родственницы одного из потерпевших требовали еще 30 000 рублей.

«Суд установил виновность подсудимых в совершении вменяемых им преступлений», — сообщили в ходе разбирательства.

Суд приговорил их к срокам от 2,8 до 3,2 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, как волгоградец убил знакомого во время застолья.

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