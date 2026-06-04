ЧП произошло на аттракционе «Башня свободного падения» в Минске

В Минске из-за неисправности был остановлен популярный аттракцион «Башня свободного падения». Подробности рассказали в телеграм-канале «Минск | Первомайский район».
По информационный районной администрации, популярный аттракцион «Башня свободного падения» в парке имени Челюскинцев был отправлен на ремонт.
Накануне в интернете появилось видео, как во время катания на аттракционе прозвучал «хлопок» и из системы повалил пар. В компании «Аттракцион групп» прокомментировали, что ЧП произошло из-за разгерметизации системы аттракциона.
— Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего произошла разгерметизация гидравлической магистрали, — пояснили в пресс-службе.
После произошедшего аттракцион был остановлен, а посетителей высадили.
— Аттракцион плавно опустился. Риска для жизни и безопасности людей не было, — подчеркнули в компании.
Уточняется, что на данный момент еще ведется ремонт аттракциона. После чего специалисты проведут его наладку и испытания.