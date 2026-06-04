Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП произошло на аттракционе «Башня свободного падения» в Минске

В Минске во время работы сломался аттракцион «Башня свободного падения».

Источник: Комсомольская правда

В Минске из-за неисправности был остановлен популярный аттракцион «Башня свободного падения». Подробности рассказали в телеграм-канале «Минск | Первомайский район».

По информационный районной администрации, популярный аттракцион «Башня свободного падения» в парке имени Челюскинцев был отправлен на ремонт.

Накануне в интернете появилось видео, как во время катания на аттракционе прозвучал «хлопок» и из системы повалил пар. В компании «Аттракцион групп» прокомментировали, что ЧП произошло из-за разгерметизации системы аттракциона.

— Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего произошла разгерметизация гидравлической магистрали, — пояснили в пресс-службе.

После произошедшего аттракцион был остановлен, а посетителей высадили.

— Аттракцион плавно опустился. Риска для жизни и безопасности людей не было, — подчеркнули в компании.

Уточняется, что на данный момент еще ведется ремонт аттракциона. После чего специалисты проведут его наладку и испытания.