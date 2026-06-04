«Трогал между ног». Новый поворот в деле осуждённого за педофилию физрука

«Дети в таком возрасте не способны фантазировать на уровне сексуального подтекста. Если некий чужой взрослый трогает за те части тела, которых никому касаться нельзя, и ребёнок говорит об этом, то он потом и второй раз повторит, и третий. И когда с ним будут работать психологи, используя куклы в качестве манекенов, он это всё будет повторять, не добавляя, не убавляя», — отмечает эксперт.