«Трогал между ног». Новый поворот в деле осуждённого за педофилию физрука

В Ростове продолжается юридическая борьба вокруг уголовного дела бывшего учителя физкультуры Вадима Ш., осуждённого в 2022 году на 13 лет колонии строгого режима. Тогда его осудили по заявлению двух первоклассниц и их матерей: в суде доказано, что мужчина трогал их за интимные места прямо в спортзале школы во время урока.
Сейчас защита педагога, признанного виновным в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ), настаивает на пересмотре приговора. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Урок на всю жизнь.
Уголовное дело в отношении физрука возбудили ещё в 2018 году. В ростовской школе, где всё произошло, Вадим Ш. подрабатывал — вёл физкультуру в старших классах, а также гимнастику у первоклашек.
В день инцидента первоклассники осваивали гимнастический элемент на прогиб. Семилетняя школьница Ира (Имя изменено. — Ред.), находясь в положении лёжа, выгибала спину. Педагог страховал ребёнка.
Через некоторое время Вадима Ш. вызывали в правоохранительные органы. Ему сказали, что он подозревается в действиях сексуального характера в отношении ученицы первого класса.
«С самого первого урока Вадим Николаевич, когда я делаю гимнастическое упражнение “мостик”, подходит ко мне и засовывает свою руку мне в трусы, трогая между ног. Это происходит каждый урок физкультуры, на котором я занимаюсь в леггинсах и майке», — цитирует показания Иры издание mk.ru.
Вскоре после этого мужчину отстранили от преподавания, однако на тот момент он оставался на свободе. В зале, где проходили занятия, были установлены камеры видеонаблюдения, но в тот день они не работали, а потому увидеть, что происходило на уроке, не представлялось возможным.
Последовали долгие разбирательства. Во время следственных действий к обвинениям присоединилась подруга пострадавшей — Аня (Имя изменено. — Ред.). Показания этой девочки были такими же, как у Иры: пока делала мостик, физрук якобы трогал её за интимные места.
Ход дела.
25 декабря 2020 года в зале Ворошиловского районного суда Ростова на Вадима Ш. надели наручники. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Но уже в мае 2021 года Ростовский областной суд отменил приговор. В качестве причины называется существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Какое именно — неизвестно. Добавим, что слушания проходили в закрытом режиме.
Дело направили на новое рассмотрение. В итоге в 2022 году всё повторилось: суд первой инстанции назначил Вадиму Ш. 13 лет строгого режима. На сей раз областной суд и кассационная инстанция подтвердили законность приговора.
По данным портала 161.ru, сейчас осуждённый отбывает наказание в колонии в Ульяновской области. Между тем, его адвокат добивается оправдательного приговора, считая, что бывшего физрука оговорили.
Как рассказала rostov.aif.ru юрист Сюзанна Бабалян, даже если вина осуждённого доказана и приговор вынесен, защита может инициировать пересмотр дела по нескольким причинам, связанным с нарушениями процедуры, ошибками в применении закона или возникшими новыми обстоятельствами.
«Согласно статье 413 УПК РФ, вступившие в законную силу приговор, определение или постановление суда могут быть отменены, а производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств», — пояснила юрист.
Сюзанна Бабалян также объяснила, в чём заключается юридическая логика оспаривания таких решений, если судебный акт уже фактически состоялся.
«Защита может стремиться к разным результатам в зависимости от обстоятельств дела: отмена обвинительного приговора и вынесение оправдательного приговора или прекращение уголовного дела, изменение приговора с переквалификацией деяния на менее тяжкую статью УК РФ, смягчение наказания», — подвела итог юрист.
Не могут фантазировать.
К сожалению, в последнее время истории о сексуальном насилии над несовершеннолетними появляются в медиа достаточно часто. Эксперты сходятся во мнении, что вопрос детских показаний по таким делам — довольно сложный. Как рассказала rostov.aif.ru психолог Ольга Богданова, дети в возрасте 6−10 лет, как правило, не фантазируют на интимные темы. Возможны редкие случаи, например, если мальчик или девочка случайно увидели постельную сцену в кино, однако такие фантазии они не проецируют на реальных людей.
«Дети в таком возрасте не способны фантазировать на уровне сексуального подтекста. Если некий чужой взрослый трогает за те части тела, которых никому касаться нельзя, и ребёнок говорит об этом, то он потом и второй раз повторит, и третий. И когда с ним будут работать психологи, используя куклы в качестве манекенов, он это всё будет повторять, не добавляя, не убавляя», — отмечает эксперт.
Психолог Полина Шаповалова дополняет: ребёнку будет проще доверять и открываться родителю даже в самых щекотливых вопросах, если он будет знать, что всегда найдёт поддержку и опору, а не обесценивание или игнорирование.
«Если всё же произошла такая ситуация, то рекомендую родителям максимально подробно расспросить, как это произошло, при каких обстоятельствах, а главное — что ребёнок при этом чувствовал. Бывает, что дети фантазируют и говорят о каких-то ситуациях, которых не было, чтобы привлечь внимание родителя», — рассказала психолог нашей редакции.
Она добавила: когда маленький ребёнок будет рассказывать детали и подробности, говорить о своих чувствах, то будет проще распознать, действительно ли это история произошла или это плод его фантазий.
«Самое главное — не пускать ситуацию на самотёк, не обесценивать её. Потому что сексуальное насилие по отношению к маленьким детям — далеко не редкий случай», — резюмировала Полина Шаповалова.