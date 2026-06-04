Уроженца Карачаево-Черкесии задержали за поджог релейного шкафа в Нижнем Новгороде

Сотрудники отдела уголовного розыска Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержали 24-летнего уроженца Черкесска за поджог релейного шкафа на Горьковской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО.
На 3-м километре перегона Починки — Варя, в черте Нижнего Новгорода, машинист движущегося электропоезда увидел дымящийся релейный шкаф. Следственно-оперативная группа прибывшая на место происшествия обнаружила металлический ящик со следами термического воздействия, а также изъяла остатки горюче-смазочных материалов. Нарушений в движении поездов не произошло.
Злоумышленником оказался временно проживающий в Нижнем Новгороде уроженец Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, молодой человек совершил преступление под влиянием телефонных мошенников. Ему поступали звонки от лже-представителей различных ведомств и учреждений, которые сообщили, что некие злоумышленники оформили от его имени несколько кредитов и микрозаймов. Задолженность была «погашена за счет государственных средств», поэтому задержанному предложили ее отработать путем поджога релейного шкафа.
«По инструкции неизвестных, полученной в мессенджере, парень приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и в вечернее время на такси направился в указанное место, где с помощью горючего, тряпок и зажигалки подпалил железнодорожное оборудование. Никакого вознаграждения за свой поступок он не получил», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан до избрания меры пресечения.
Напомним, что нижегородские подростки получили 6 и 8 лет лишения свободы за теракт на станции.