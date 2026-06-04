Уроженца Карачаево-Черкесии задержали за поджог релейного шкафа в Нижнем Новгороде

Злоумышленником оказался временно проживающий в Нижнем Новгороде уроженец Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, молодой человек совершил преступление под влиянием телефонных мошенников. Ему поступали звонки от лже-представителей различных ведомств и учреждений, которые сообщили, что некие злоумышленники оформили от его имени несколько кредитов и микрозаймов. Задолженность была «погашена за счет государственных средств», поэтому задержанному предложили ее отработать путем поджога релейного шкафа.