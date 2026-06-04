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Экс-следователь рассказал о возможных сроках расследования дела Усольцевых

Расследование дела о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге может продолжаться еще долгие годы. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал адвокат по уголовным делам, полковник юстиции в отставке Максим Девятьяров.

Расследование дела о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге может продолжаться еще долгие годы. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал адвокат по уголовным делам, полковник юстиции в отставке Максим Девятьяров.

«Поскольку Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, то с учетом общественного резонанса срок следствия, скорее всего, будет продлеваться», — отметил эксперт.

По его словам, отсутствие тел или других ключевых доказательств не означает автоматического прекращения расследования. Если следователи проведут все возможные мероприятия и не получат новых данных, дело могут приостановить. Однако это не означает, что его закроют.

Как пояснил Девятьяров, расследование может быть возобновлено в любой момент при появлении новых обстоятельств, свидетелей или доказательств. Кроме того, уголовные дела об особо тяжких преступлениях имеют длительные сроки давности.

По словам бывшего следователя, в случае с предполагаемым убийством двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой идет расследование) срок давности составляет 15 лет. Все это время правоохранительные органы сохраняют возможность вернуться к расследованию и продолжить поиск виновных.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в тайге 28 сентября прошлого года. Они ушли с окраины поселка к Кутурчинскому Белогорью, после чего связь с ними пропала.

В прошлом году поиски Усольцевых успехом не увенчались. С приходом тепла их возобновили. Очередной виток идет сейчас с участием около 80 человек.