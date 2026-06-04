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Военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в Киевской области, два человека погибли

Чрезвычайное происшествие под Киевом: нетрезвый боец ВСУ открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли украинский военный и женщина, еще один мужчина доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Киевской области сотрудники полиции задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который в состоянии алкогольного опьянения застрелил двух человек и ранил еще одного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Национальной полиции.

Жертвами нетрезвого военнослужащего стали его сослуживец и местная жительница — они скончались на месте от полученных огнестрельных ранений. Еще один мужчина был госпитализирован с ранениями различной степени тяжести. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий его задержали.

Мужчине уже предъявили обвинения по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.