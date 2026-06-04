Военнослужащий ВСУ открыл стрельбу в Киевской области, два человека погибли

Жертвами нетрезвого военнослужащего стали его сослуживец и местная жительница — они скончались на месте от полученных огнестрельных ранений. Еще один мужчина был госпитализирован с ранениями различной степени тяжести. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий его задержали.