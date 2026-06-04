Пять поездов через Ростов опаздывают из-за остановки на Крымском мосту

Движение пяти пассажирских поездов, следующих транзитом через Ростов-на-Дону, нарушено из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика.
Составы, отправившиеся в сторону Тамани 3 и 4 июня, застряли в пути. По предварительным данным, время задержки варьируется от 6 до 7,5 часов.
Так, задерживаются поезда № 092 (Севастополь — Москва) и № 098 (Симферополь — Москва), а также № 076 (Симферополь — Омск). Кроме того, опаздывает поезд № 078 (Симферополь — Санкт-Петербург) и сдвигается график поезда № 174 (Евпатория — Москва).
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