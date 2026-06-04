Экс-сотрудница детсада в Перми получила срок за кражу золота у малышей

Злоумышленница хладнокровно снимала с малышей золотые украшения в те моменты, когда они спали в тихий час или переодевались перед выходом на уличную прогулку. Все похищенные драгоценности работница дошкольного учреждения сдавала в ближайшие ломбарды, а вырученные наличные деньги тратила по своему личному усмотрению.