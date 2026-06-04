Экс-сотрудница детсада в Перми получила срок за кражу золота у малышей

Бывшая помощница воспитателя одного из детских садов Перми осуждена за систематическое похищение золотых украшений у маленьких воспитанников во время сна и прогулок, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Суд установил, что осенью 2025 года подсудимая, пользуясь своим служебным положением, совершала кражи ювелирных изделий у детей Орджоникидзевского района.
Злоумышленница хладнокровно снимала с малышей золотые украшения в те моменты, когда они спали в тихий час или переодевались перед выходом на уличную прогулку. Все похищенные драгоценности работница дошкольного учреждения сдавала в ближайшие ломбарды, а вырученные наличные деньги тратила по своему личному усмотрению.
Государственное обвинение полностью доказало вину пермячки по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Орджоникидзевский районный суд Перми с учетом позиции прокурора назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Кроме того, инстанция в полном объеме удовлетворила гражданские иски пяти признанных потерпевшими семей, взыскав с осужденной сумму причиненного материального ущерба в размере 56 тысяч рублей.
Серьезные последствия после этого инцидента были и у руководства образовательной организации. По официальной инициативе прокурора суд вынес частное постановление в адрес заведующей детским садом в связи с полным отсутствием надлежащего контроля за деятельностью и поведением наемного персонала.