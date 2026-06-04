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Житель Ржева ранил юношу и открыл стрельбу по правоохранителям

ЧП в Тверской области: во дворах Ржева местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета по подросткам после замечания о громкой музыке. Злоумышленник ранил в живот 18-летнего юношу и попытался отстреливаться от прибывших на вызов сотрудников МВД и Росгвардии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Ржеве Тверской области полицейские и росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, устроившего стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина ранил из травматического пистолета 18-летнего юношу, а затем открыл огонь по прибывшим на вызов силовикам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Вечером 3 июня нетрезвый мужчина распивал алкоголь на детской площадке и громко слушал музыку. Находившаяся поблизости компания молодых людей сделала ему замечание. В ответ на это нарушитель ненадолго ушел, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом. Сначала дебошир выстрелил в воздух, а затем произвел выстрел в живот 18-летнему оппоненту. После этого он попытался преследовать разбегавшихся подростков, однако во двор оперативно прибыли экипажи патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны.

«Мужчина произвел несколько выстрелов в их сторону, но был оперативно обезврежен и задержан», — уточнили в полиции.

Пострадавшего юношу экстренно доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи врачи отпустили его домой, его жизни ничего не угрожает.

Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его аресте.