Житель Ржева ранил юношу и открыл стрельбу по правоохранителям

Вечером 3 июня нетрезвый мужчина распивал алкоголь на детской площадке и громко слушал музыку. Находившаяся поблизости компания молодых людей сделала ему замечание. В ответ на это нарушитель ненадолго ушел, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом. Сначала дебошир выстрелил в воздух, а затем произвел выстрел в живот 18-летнему оппоненту. После этого он попытался преследовать разбегавшихся подростков, однако во двор оперативно прибыли экипажи патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны.