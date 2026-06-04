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Женщина похитила человека на Гражданском проспекте и 12 лет была в бегах

Женщину задержали 2 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге арестовали женщину, которую обвиняют в участии в похищении человека, совершенном 12 лет назад. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов, в марте 2014 года женщина и ее соучастники похитили мужчину возле дома на Гражданском проспекте.

— Угрожая предметом, похожим на оружие, они перевезли его в квартиру на проспекте Просвещения, а затем на Светлановский проспект, требуя выкуп, — рассказали в пресс-службе городских судов. Ранее женщина находилась под подпиской о невыезде, но сбежала из города. Ее объявили в розыск. И вот, спустя 12 лет ее удалось задержать 2 июня 2026 года.

Сама женщина не согласилась с решением суда отправиться под стражу. Она будет находиться в следственном изоляторе до 2 июля.