Женщина похитила человека на Гражданском проспекте и 12 лет была в бегах

— Угрожая предметом, похожим на оружие, они перевезли его в квартиру на проспекте Просвещения, а затем на Светлановский проспект, требуя выкуп, — рассказали в пресс-службе городских судов. Ранее женщина находилась под подпиской о невыезде, но сбежала из города. Ее объявили в розыск. И вот, спустя 12 лет ее удалось задержать 2 июня 2026 года.