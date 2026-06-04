В Ростове задержали организатора схемы легализации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области вместе с оперативниками регионального УФСБ России пресекли деятельность группы из пяти ростовчан, которые помогали иностранным гражданам незаконно оставаться в России. Теневую схему организовал 30-летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. Вместе с четырьмя сообщниками в возрасте от 27 до 48 лет он фиктивно трудоустраивал приезжих и передавал поддельные договоры в подразделение по вопросам миграции. Таким образом группе удалось легализовать в России 15 человек. Задержание проходило в Ростове-на-Дону при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Во время обысков оперативники изъяли компьютеры, электронные носители, документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Организатору и одному из сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое соучастников, выступавших в роли фиктивных работодателей, помещены под домашний арест.