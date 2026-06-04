Майнер ответит в суде за кражу электричества на 5 млн рублей в Новинках

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в безучетном потреблении электроэнергии для добычи криптовалюты и незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
По версии следствия, в период с января 2024 года по 2025 год мужчина установил майнинговое оборудование в помещениях дома, гаража и бытовки в поселке Новинки Приокского района. Устройства работали круглосуточно, однако из-за вмешательства в приборы учета потребленный ресурс не фиксировался. В результате сетевой организации был причинен ущерб на сумму 5,2 млн рублей. Для его возмещения на имущество фигуранта наложен арест.
Кроме того, во время обыска в жилом помещении правоохранители изъяли у нижегородца каннабис (марихуану). Уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ направлено для рассмотрения по существу в Приокский районный суд Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за рухнувшего потолка в квартире на Пискунова.