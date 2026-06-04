Майнер ответит в суде за кражу электричества на 5 млн рублей в Новинках

По версии следствия, в период с января 2024 года по 2025 год мужчина установил майнинговое оборудование в помещениях дома, гаража и бытовки в поселке Новинки Приокского района. Устройства работали круглосуточно, однако из-за вмешательства в приборы учета потребленный ресурс не фиксировался. В результате сетевой организации был причинен ущерб на сумму 5,2 млн рублей. Для его возмещения на имущество фигуранта наложен арест.