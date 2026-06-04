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Майнер ответит в суде за кражу электричества на 5 млн рублей в Новинках

Нижегородец оборудовал ферму в гараже и бытовке, вмешавшись в счетчики, а при обыске у него также нашли марихуану.

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в безучетном потреблении электроэнергии для добычи криптовалюты и незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, в период с января 2024 года по 2025 год мужчина установил майнинговое оборудование в помещениях дома, гаража и бытовки в поселке Новинки Приокского района. Устройства работали круглосуточно, однако из-за вмешательства в приборы учета потребленный ресурс не фиксировался. В результате сетевой организации был причинен ущерб на сумму 5,2 млн рублей. Для его возмещения на имущество фигуранта наложен арест.

Кроме того, во время обыска в жилом помещении правоохранители изъяли у нижегородца каннабис (марихуану). Уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ направлено для рассмотрения по существу в Приокский районный суд Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за рухнувшего потолка в квартире на Пискунова.