Второй очаг опасного для людей заболевания скота выявили в воронежском селе

В селе Ширяево Калачеевского района Воронежской области обнаружили ещё один эпизоотический очаг заболевания бруцеллёзом. Проект приказа управления ветеринарии региона о введении карантина до 23 декабря разместили на портале антикоррупционной экспертизы облправительства.
Заражённое животное находилось на территории личного подсобного хозяйства по адресу: переулок Ленинский 2-й, 37.
На время карантина в эпизоотическом очаге ввели ряд ограничений. Также на территории села с апреля запрещено проведение любых мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Речь идёт о ярмарках, выставках, торгах, а также о совместном выпасе скота на пастбищах и водопоях.
Отметим, что бруцеллёз — это инфекционное заболевание, которое поражает домашний скот, но может передаваться и человеку.