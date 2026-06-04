Второй очаг опасного для людей заболевания скота выявили в воронежском селе

На время карантина в эпизоотическом очаге ввели ряд ограничений. Также на территории села с апреля запрещено проведение любых мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Речь идёт о ярмарках, выставках, торгах, а также о совместном выпасе скота на пастбищах и водопоях.