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Второй очаг опасного для людей заболевания скота выявили в воронежском селе

Для населённого пункта действует ряд ограничений.

Источник: Freepik

В селе Ширяево Калачеевского района Воронежской области обнаружили ещё один эпизоотический очаг заболевания бруцеллёзом. Проект приказа управления ветеринарии региона о введении карантина до 23 декабря разместили на портале антикоррупционной экспертизы облправительства.

Заражённое животное находилось на территории личного подсобного хозяйства по адресу: переулок Ленинский 2-й, 37.

На время карантина в эпизоотическом очаге ввели ряд ограничений. Также на территории села с апреля запрещено проведение любых мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Речь идёт о ярмарках, выставках, торгах, а также о совместном выпасе скота на пастбищах и водопоях.

Отметим, что бруцеллёз — это инфекционное заболевание, которое поражает домашний скот, но может передаваться и человеку.