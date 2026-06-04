В Челябинске вынесли приговор охранникам, жестоко избившим мужчину

Всё случилось 9 марта прошлого года в жилом комплексе «Ньютон». Прибыв по сигналу тревожной кнопки к дому № 36 на улице Академика Макеева, напарники увидели пьяного мужчину.
— Работники охранной организации применили к потерпевшему насилие, выходящее за рамки их должностных полномочий: нанесли удары кулаками по лицу и голове, после падения мужчины один из подсудимых ударил его ногой по лицу и распылил содержимое перцового баллончика, — рассказали в надзорном ведомстве. — В результате у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Чоповцев признали виновными по части 1 статьи 203 УК РФ («Совершение работником частной охранной организации действий, выходящих за пределы установленных полномочий»). Одному из них назначили штраф в размере 40 тысяч рублей, другому — 60 тысяч. Также суд обязал их выплатить потерпевшему 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.