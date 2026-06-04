В Челябинске вынесли приговор охранникам, жестоко избившим мужчину

— Работники охранной организации применили к потерпевшему насилие, выходящее за рамки их должностных полномочий: нанесли удары кулаками по лицу и голове, после падения мужчины один из подсудимых ударил его ногой по лицу и распылил содержимое перцового баллончика, — рассказали в надзорном ведомстве. — В результате у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.