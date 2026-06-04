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Поезд Севастополь — Москва задерживается на семь часов

Скорректирован график движения поезда № 092 Севастополь — Москва, отправляющегося 4 июня из Севастополя, сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 4 июня, поезд № 092 отправится из Севастополя графиком, в 20:55, — и далее проследует графиком до Симферополя. От станции “Симферополь” этот поезд отправится утром 5 июня, в 6:00. Таким образом, на момент отправления из Симферополя данный поезд будет следовать с опозданием около семи часов. Далее время задержки может измениться», — говорится в сообщении.

В пресс-службе принесли извинения за возможные неудобства и отметили, что пассажиры могут прибыть на вокзал Симферополя 5 июня в 6:00 самостоятельно, к отправлению поезда.