Зону поисков Усольцевых закрыли для журналистов и неподготовленных волонтеров

Представителям средств массовой информации и неподготовленным волонтерам закрыли доступ к месту поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.
По ее словам, решение принято для обеспечения безопасности и эффективности работ.
«Участие в поиске ограничено специалистами, выполняющими конкретные задачи», — добавила Чооду.
Масштабные поиски Усольцевых возобновились 4 июня. В операции задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи семьи.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
После этого высказывались самые разные версии их таинственного исчезновения, в том числе версия побега за границу.
Однако в СК поясняли, что никаких данных о том, что семья пересекла границу, нет. Основная версия следствия — несчастный случай.