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Два человека погибли и четверо пострадали при лобовом ДТП в Татарстане

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Татарстане привело к гибели водителя Lada Granta и его пассажира. Травмы получили еще четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних. Авария случилась днем 4 июня на 31-м километре дороги Набережные Челны — Сарманово.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Татарстане в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще четыре пассажира, среди которых двое детей, получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария произошла 4 июня около 14:30 на 31-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Corolla. От полученных травм 18-летний водитель отечественной машины и его 32-летний пассажир скончались на месте происшествия еще до приезда медиков.

Травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека: третий пассажир «Лады» и трое пассажиров «Тойоты», двое из которых — несовершеннолетние. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка.