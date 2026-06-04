Два человека погибли и четверо пострадали при лобовом ДТП в Татарстане

Авария произошла 4 июня около 14:30 на 31-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Corolla. От полученных травм 18-летний водитель отечественной машины и его 32-летний пассажир скончались на месте происшествия еще до приезда медиков.