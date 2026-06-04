Два человека погибли и четверо пострадали при лобовом ДТП в Татарстане

В Татарстане в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще четыре пассажира, среди которых двое детей, получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авария произошла 4 июня около 14:30 на 31-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Corolla. От полученных травм 18-летний водитель отечественной машины и его 32-летний пассажир скончались на месте происшествия еще до приезда медиков.
Травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека: третий пассажир «Лады» и трое пассажиров «Тойоты», двое из которых — несовершеннолетние. Все пострадавшие госпитализированы.
По факту произошедшего организована процессуальная проверка.